Welche Konzerte kommende Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Moert. Der Singer/Songwriter aus Metzingen spielt unter dem Motto »So let the good ol´times roll« Lieder aus den letzten vier Jahrzehnten, darunter Songs von Bob Dylan, Simon & Garfunkel und den Beatles, aber auch Eigenkompositionen. Am Montagabend um 19 Uhr kommt Martin »Mørt« Baur in den Pappelgarten.

Into the Groove. Die Nachwuchskünstler der Groove Factory präsentieren Coversongs und Eigenkompositionen in verschiedenen Besetzungen. Für die Schülerbands der Pop-, Rock- und Jazzabteilung der Musikschule ist der Auftritt am Dienstag, 7. Mai, 19.30 Uhr, im franz.K das Highlight des Jahres.

Tito & Tarantula. Bei diesem Quartett um Sänger Tito Larriva entlädt sich alles, was geradlinige Rockmusik ausmacht: trockene Gitarrenriffs, coole Posen, krachender Titty-Twister-Spelunken-Sound. Am Mittwoch, 8. Mai, 20 Uhr, stellt die Band aus Texas ihr neues Album »Brincamos« im franz.K vor.

Echaz Musi. Was abends als »Gaudi« nach dem Orchesterdienst bei der Württembergischen Philharmonie mit ein paar Polkas, Walzer und Ländler begann, hat bald zur Gründung eines festen Ensembles geführt. Am Donnerstag, 9. Mai, 12.30 Uhr, präsentiert das Quintett im Pappelgarten Evergreens der Blasmusik.

Fanfare Ciocarlia. Die zwölfköpfige Balkanbrass-Band aus dem Nordosten Rumäniens ist eine der erfolgreichsten Roma-Bands Europas, die seit mehr als 25 Jahren mit den mit leichter Balkan-Melancholie versehenen Songs die Welt bereisen. Am Donnerstag, 9. Mai, 20 Uhr, kommen sie ins franz.K.

Tübingen

Acoustic Storm. Die Konzertreihe »Storm Legends« mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm und seiner Ehefrau Mary Jane präsentiert heute Abend um 20 Uhr im Hauptbahnhof einen Abend mit Simon & Garfunkel, Bob Dylan, Johnny Cash und deren unschlagbaren Hits.

Shalosh. Die drei Musiker schwärmen für Nirvana, Brahms und The Bad Plus und überspringen sämtliche Stilbarrieren, von Jazz bis zu Pop- und Rockmusik. Am Mittwoch, 8. Mai, 20.30 Uhr, eröffnet das israelische Pianotrio das Landesjazzfestival Tübingen im Sudhaus.

Wolftale. Caro Saia und Michael Aiden nennen sich »Wolftale«, und sie präsentieren am Donnerstag, 9. Mai, 20 Uhr, im Sudhaus Waldbiergarten eine Mischung aus Coverversionen von den 1930er-Jahren bis heute, angesagten Blues- und Folksongs sowie Eigenkompositionen mit Lagerfeuercharakter.

Mareike Wiening NYC Quintet. In ihren Kompositionen verarbeitet die Drummerin ihre in New York gewonnenen Einflüsse, nimmt aber auch Bezug auf eine Phase ihres Lebens, die sie in Skandinavien verbrachte. Am Donnerstag, 9. Mai, 20.30 Uhr, stellt sie in der Westspitze ihre New Yorker Band vor.

Glems

Jack Moore. Der Sohn des legendären Bluesgitarristen Gary Moore hat sich mit vier polnischen Musikern zusammengetan, um der Musik seines verstorbenen Vaters zu huldigen. Am Mittwoch, 8. Mai, 20.30 Uhr, spielt das Blues-Quintett in der Kulturkneipe Hirsch. (jüsp/pr)