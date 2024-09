Welche Konzerte in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox. Das Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus 40 Jahren Musikgeschichte, ergänzt durch das Motto des Abends: »To all the girls I loved before …«. Denn am Montag, 2. September, um 19.30 Uhr singt Joe Vox im Pappelgarten Hymnen an, für und über das schöne Geschlecht.

Shokee & Sands. Die fünf Musiker präsentieren ein Wunschkonzert, bei dem sie ihre eigenen Lieblingssongs, aber vor allem die Lieblingssongs des Publikums spontan, improvisiert und mit viel Herzblut auf die Bühne bringen. Am Donnerstag, 5. September, 19.30 Uhr, kommt das Quintett in den Pappelgarten.

Tübingen

Major Moll. In der Musik der drei Tübinger Intensivpfleger paart sich Polka mit Blues, liebäugelt mit Folk und wird ergänzt um ein paar tschechische Songs, die den Lebensweg von Sänger und Gitarrist Victor Kadlec von Prag bis Nehren begleitet haben. Am Donnerstag, 5. September, 20 Uhr, im Sudhaus Waldbiergarten. (jüsp/pr)