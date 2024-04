Welche Konzerte in Reutlingen und der Region geboten sind

Sänger Micha Achers und seine Band The Notwist kommen am Donnerstag ins franz.K.

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und der Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

King Ralf. Akustisch kann auch gerockt werden - und so interpretiert der Wirt des Gasthofs Engel in Daugendorf die beliebtesten Evergreens vergangener Jahrzehnte auf seine eigene Art. Am Montagabend, 22. April, um 19.30 Uhr ist der Mann mit der Powerstimme zu Gast im Pappelgarten.

David Celia & Zufallo. Zusammen mit der Band Zuffallo kommen Celias leicht schrammelige und psychedelisch-poetische Komponenten mit Anklängen an die Beatles und Pink Floyd noch klarer zum Vorschein. Am Mittwoch, 24. April, 19.30 Uhr, kommt der kanadische Songwriter mit Band in den Pappelgarten.

Tjango. Lateinamerikanische Musik, Gypsy Jazz, Bluegrass, finnischer Humppa oder irische Folkmusik mischen sich bei dieser 2010 gegründeten Band in den Kompositionen der Bandmitglieder. Am Mittwoch, 24. April, 20 Uhr, spielt das finnische Quartett bei freiem Eintritt im Spitalhof-Saal.

Rock Session. Am Donnerstag, 25. April, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

The Notwist. Die fünf Musiker um Sänger Micha Achers sind die Band für den großen gemeinsamen Nenner. Während der Pandemie entstand ihr aktuelles Album »Vertigo Days«, welches das Musikphänomen aus Weilheim am Donnerstag, 25. April, 20 Uhr, im franz.K vorstellt.

Tübingen

Martin Sörös Quartett. Während sich bei dieser Stuttgarter Band der Aufbau vieler Stücke im klassischen Jazzmuster bewegt, mit Themen, Riffs und Soli, kommen am Mittwoch, 24. April, 20.30 Uhr, im Club Voltaire auch Anleihen aus R’n’B und HipHop zur Aufführung.

Roberto Santamaria. Er kommt aus Havanna, lebt seit 2011 in Tübingen und er versprüht mit seiner Musik und seinem Lachen karibisches Lebensgefühl pur: Beim ersten Lagerfeuerabend am Donnerstag, 25. April, 20 Uhr, will er den Sudhaus-Waldbiergarten mit Latin-Soul zum Brodeln bringen. (jüsp/pr)