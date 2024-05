Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Von Montag bis Donnerstag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

La Brigade du Kif. Der Sound der sechsköpfigen Band aus Frankreich ist eine Mischung aus Ska-, Rock-, Swing- und Punk-Anklängen und animiert die Zuschauer regelmäßig das Tanzbein zu schwingen. Am Montag, 13. Mai, 20 Uhr, stellt die Band ihr aktuelles Album im franz.K-Foyer vor.

Beth Wimmer & Mike Bischof. Die in der Schweiz lebende Sängerin und Gitarristin aus New York hat in Kalifornien ihre Liebe zu der Musik entdeckt, die man gemeinhin als »Americana« bezeichnet. Am Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr, kommt sie mit dem Schweizer Bassisten Mike Bischof in den Pappelgarten.

Tübingen

Enrico Pieranunzi. Das lyrische Spiel des römischen Pianisten knüpft da an, wo Bill Evans aufhörte; und nicht umsonst habt ihm die harmonische Raffinesse seiner Phrasierungen zahlreiche Auszeichnungen eingebracht. Am Dienstag, 14. Mai, 20.30 Uhr, spielt Pieranunzi beim Landesjazzfestival im SWR Studio.

Pablo Held & Nelson Veras. Der Pianokünstler aus Herdecke spielt mit der ruhigen Selbstverständlichkeit eines Routiniers, mit feinsinnigem Anschlag und einem ausgeprägten Sinn für minimalistische Klänge. Am Mittwoch, 15. Mai, 20.30 Uhr, ist er mit einem Jazztrio in der Westspitze zu Gast.

Beyond Borders. Mit ihrem Zusammenspiel von Oud, Kontrabass, Perkussion und Saxofon schaffen die vier Musiker ein kreatives Geflecht aus europäischen Jazzbeats und arabischer Musiktradition. Am Mittwoch, 15. Mai, 20.30 Uhr, kommt das Quartett zum Landesjazzfestival in den Club Voltaire.

Roberto Santamaria. Was ist kubanisch, wirkt unmittelbar auf die Tanzlaune und bringt das Blut in Wallung? Antwort: die Musik von Roberto Santamaria, der beim Lagerfeuerabend am Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr, den Sudhaus Waldbiergarten mit Latin-Soul und Buena-Vista-Klassikern zum Brodeln bringt.

Liberetto. Das Trio um den schwedischen Bassisten Lars Danielsson produziert einen Sound, in dem sich komplizierte Metren, südosteuropäische Themen und klassische Elemente zu einer ganz eigenen originären Musik verbinden. Am Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr, beim Landesjazzfestival im KSK Carré. (jüsp/pr)