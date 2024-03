Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Das französische Sextett La Gâpette kommt am Mittwoch ins franz.K.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox feat. Elke Kuppig. Der Reutlinger Sänger und Gitarrist ist ein Garant für Leidenschaft und Power pur auf der Bühne und nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul. Heute Abend um 19.30 Uhr hat Vox im Pappelgarten die Major-Dudes-Sängerin Elke Kuppig dabei.

La Gâpette. Nominiert für den Folk Music Award Germany für die reiche Instrumentation und kritischen Texte erzeugt das französische Sextett mit ihrem Swing-Chanson-Musette eine unverwechselbare Energie. So auch am Mittwoch, 27. März, 20 Uhr, im franz.K.

Rock Session. Am Donnerstag, 28. März, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, bei der Zuhörer als auch Musiker bei stampfenden Beats und rührseligen Balladen ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Gringo Mayer & Die Kegelband. Auf seinem zweiten Album, »Ihr liewe Leit«, entfacht der Songschreiber ein Feuerwerk aus Indie, Pop und Folk und erzählt im kurpfälzischen Idiom kleine und große Geschichten aus seiner Umgebung. Am Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, spielt Mayer mit seiner Band im franz.K.

Tübingen

Shuteen Erdenebaatar Quartett. Die Kompositionen der aus der Mongolei stammenden Pianistin bringen mit sehnsuchtsvollen Melodien, ausdrucksstarken Harmonien und Rhythmen einen einzigartigen Klang zu Gehör. Am Mittwoch, 27. März, 20 Uhr, kommt sie mit ihrem klassischen Quartett in den Club Voltaire. (jüsp/pr)