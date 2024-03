Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die türkische Jazzsängerin Cemre Yilmaz kommt am Montag mit Gitarrist Chris Geisler in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Cemre Yilmaz & Chris Geisler Duo. Im Zentrum dieses Duos steht die in Ankara geborene Jazzsängerin Cemre Yilmaz, die am Montag, 11. März, 19.30 Uhr, mit dem versierten Pianisten Chris Geisler in den Pappelgarten kommt und einen Jazzabend zum Genießen präsentiert.

Jazz Jam Session. Am Donnerstag, 14. März, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts«, die sowohl jungen, noch unerfahrenen Jazzfüchsen als auch junggebliebenen alten Jazzhasen eine professionelle Bühne bietet.

Die große Udo-Jürgens-Gala. Adrian Becker und die Württembergische Philharmonie präsentieren in einer Hommage an den Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmusik seine größten Hits – von »Mit 66 Jahren« bis zu »Griechischer Wein«. Am Donnerstag, 14. März, 20 Uhr, in der Stadthalle.

Tübingen

Shimmer. Die Stuttgarter Newcomerband vereint einfühlsam Indiepop mit Disco- und Funkrhythmen. Ehrliche Texte treffen am Dienstag, 12. März, 20 Uhr, auf tanzbare Grooves, wenn die vierköpfige Band ihre Debüt-EP »Vermissen« im Club Voltaire vorstellt.

Jakob Bänsch Quartett. Das von dem jungen Pforzheimer Trompeter und Komponist Jakob Bänsch gegründete Jazzquartett besteht aus vielversprechenden Newcomern und präsentiert am Mittwoch, 13. März, 20.30 Uhr, sein Debütalbum »Opening« im Club Voltaire. (jüsp/pr)