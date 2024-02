Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Joe Vox kommt am Montag solo in den Pappelgarten.

REUTLINGEN. In dieser Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner mehr als 30-jährigen Karriere, ein »Best of« und »who is who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Montagabend um 19.30 Uhr kommt der musikalische Tausendsassa solo in den Pappelgarten.

Rock Session. Am Donnerstag, 29. Februar, 19.30 Uhr, steigt im Pappelgarten wieder eine Session der Konzertreihe »BassBar Live Acts« unter der Leitung von Sali Salweather, bei der Zuhörer als auch Musiker ihre Jugend mit bekannten Rockklassikern in Erinnerung rufen.

Tübingen

Irish Spring. Auch im Sudhaus kommen die Irishfolk-Fans auf ihre Kosten, wenn die Sängerin Inni-K, das Trio The Moynihans, die Band 3´oh featuring Anne Brennan und Tänzerin Aneta Dortova den Winterblues vertreiben. Das Irish-Folk-Festival steigt am Montag, 26. Februar, 20 Uhr, im Sudhaus.

Juliana Saib Quartett. Die Pianistin Juliana Saib aus Neustadt an der Weinstraße ist selbst auch Malerin und schafft neue Verbindungen zwischen den Kunstgattungen Jazz und Malerei. Am Dienstag, 27. Februar, 20.30 Uhr, kommt die Pianistin mit ihrem Quartett ins SWR Studio. (GEA/pr)