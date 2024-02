Welche Konzerte in dieser Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Berliner Band Make A Move kommt am Dienstag ins franz.K.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Make A Move. Die sieben Berliner kreieren mit Bläsern, Bass und Gitarre fette Beats und einen funkigen Groove, und das alles wird angeschoben von einem rappenden Drummer im Badeanzug. Am Dienstag, 20. Februar, 20 Uhr, wollen Make A Move das franz.K in einen Tanztempel verwandeln.

Shokee & Sands. Die fünf Musiker präsentieren ein Wunschkonzert, bei dem sie ihre eigenen Lieblingssongs, aber vor allem die Lieblingssongs des Publikums spontan, improvisiert und mit viel Herzblut auf die Bühne zu bringen. Am Donnerstag, 22. Februar, 20 Uhr, kommt das Quintett in den Pappelgarten.

Tübingen

Jazzclub Jam Session. Der Tübinger Gitarrist Marcus Halver und seine Session-Band eröffnen den Abend und laden anschließend ein zum gemeinsamen Jammen. Die Jazzclub Jamsession steigt am Mittwoch, 21. Februar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire. (jüsp/pr)