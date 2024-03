Welche Konzerte diese Woche in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Punkrockband Die Cigaretten eröffnet am Donnerstag das Indi(e)stinction Festival im franz.K.

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Roots of the Moods. Die fünf Jungs haben sich zur Aufgabe gemacht, die wilden Jahre der Fünfziger und Sechziger in einem neuen Licht zu präsentieren. Am Donnerstag, 21. März, 19.30 Uhr, spielt die fünfköpfige Band im Pappelgarten einen Mix aus Rock ’n’ Roll, Rockabilly, Blues bis hin zu Countrysongs.

Die Zigaretten. Die rohe Kraft von Nirvana und eingängige Hooks dominieren den Sound dieser deutschsprachigen Punkrockband, die nicht vorgibt, das Rad neu zu erfinden, aber stets unbekümmert und frisch wirkt. Das Eröffnungskonzert des Indi(e)stinction Festivals steigt am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, im franz.K.

Tübingen

Emil Brandqvist Trio. Bei den meisten Trios im Jazz ist der Pianist auch meist der Bandleader. Nicht so beim schwedischen Schlagzeuger Emil Brandqvist, der mit filigranen und hochkomplexen Arrangements aufschlägt. Am Mittwoch, 20. März, 20 Uhr, stellt das Trio sein neues Album »Layers Of Life« im Sudhaus vor.

Jam Session. Der Gitarrist Bernd Huber und seine Kollegen Niklas Deeg (Bass) und Sebastian Corrinth (Schlagzeug) eröffnen den Abend und laden anschließend zum gemeinsamen Jammen ein. Die Jazzclub Jam Session steigt am Mittwoch, 20. März, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Ok.danke.tschüss. Mit abgefahrenen Synthie-Sounds, schrillen Outfits und schrägen Dancemoves leitet das Trio die »Neue neue deutsche Welle« ein. Dass die drei Mannheimer keine Angst vor musikalischem Klamauk haben, beweisen sie am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, im Sudhaus.

Metzingen

Klaus Zeh & Adeline. Die Gedichte und Lieder des Abends entführen in geheimste Winkel der Musiklandschaft. Aus Rock, Pop und Folk schürft das Duo Songs, die man sicherlich noch nie gehört hat und solche, die man vielleicht nicht wieder vergisst. Am Donnerstag, 21. März, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei.

Glems

Poems on the Rocks. Die fünfköpfige Band und Lyriker Jo Jung nehmen ihr Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Rock von den 60ern bis weit ins Millennium. Am Donnerstag, 21. März, 20.30 Uhr, feiert die Band mit ihrer Rock-Poetry ihr 20-jähriges Jubiläum im Hirsch. (jüsp/pr)