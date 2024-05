Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Jazzsängerin Judith Hill kommt am Freitag mit ihrer Band ins Sudhaus.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Clara de Farias Quartett. Die drei Musiker um die deutsch-brasilianische Sängerin sind Teil der Stuttgarter Jazzszene und lassen sich in diesem Projekt vom Modernjazz und R&B inspirieren. Am Freitag, 24. Mai, 20.30 Uhr, spielt das Quartett beim Friday Highschool Jazz im Jazzclub in der Mitte.

Clemens Wittel Abschiedskonzert. 40 Jahre war er Programmmacher und 18 Jahre erster Vorsitzender des Reutlinger Jazzclubs. Am Samstag, 25. Mai, 20 Uhr, feiert der Wannweiler Pianist mit seiner Band Tante Friedas Jazzkränzchen und alten Mitmusikern Abschied in seiner Homebase Jazzclub in der Mitte.

Clemens Wittel gibt am Samstag sein Abschiedskonzert im Jazzclub in der Mitte. Foto: PR Clemens Wittel gibt am Samstag sein Abschiedskonzert im Jazzclub in der Mitte. Foto: PR

Mrs. G. & The Soul Onions. Ob Aretha Franklin, Stevie Wonder, Amy Winehouse oder James Brown – die achtköpfige Soul-Funk-Band aus Tübingen covert sie alle. Die Soul Onions um die ehemalige Sängerin der Uni-Bigband Tübingen spielt am Sonntag, 26. Mai, 12.30 Uhr, erstmals im Pappelgarten.

Tübingen

Judith Hill & Band. Die Kompositionen der US-Sängerin fangen die Essenz der »Black Music« ein, sowohl historisch als auch musikalisch. Vom klassischen Soul über fast psychedelischen Funk bis zu Jazzelementen reicht ihre Bandbreite. Am Freitag, 24. Mai, 20.30 Uhr, kommt die letzte Lebenspartnerin von Prince ins Sudhaus.

Glems

El Pasaje Flamenco. Mit großer Leidenschaft interpretiert die Gruppe unterschiedliche traditionelle Flamencostile und zieht das Publikum unweigerlich in den Bann der verschiedensten Stimmungen des Lebens. Das Flamenco-Quartett kommt am Freitag, 24. Mai, 20.30 Uhr, in den Hirsch.

The Look. Das Popduo spielt die unvergesslichen Welthits von Roxette, die in den späten 80er- und 90er-Jahren den Soundtrack einer ganzen Generation geprägt haben. Am Samstag, 25. Mai, 20.30 Uhr, werden die Hymnen des schwedischen Duos aus den Arenen und Jugendzimmern auf die Bühne des Hirsches geholt.

High South. Das Trio produziert einen Sound, der mit dreistimmigen Vocals und zeitlosen klassischen Rocksongs nach Sonne, Freiheit und der American Westcoast klingt. Am Sonntag, 26. Mai, 20.30 Uhr, stellt das US-Trio die beliebtesten Songs aller ihrer Veröffentlichungen im Hirsch vor.

Rottenburg

Layla. Seit Jahrzehnten sind Songs wie »Cocaine«, »Wonderful Tonight«, »Lay Down Sally« und »Layla« Teil der Rock- und Popmusik. Gemeinsam interpretieren die fünf Musiker aus dem Raum Tübingen/Stuttgart am Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, vor dem Primavera Restaurant Songs aus dem großen Eric-Clapton-Repertoire. (jüsp/pr)