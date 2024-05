Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Salsaband Caballo Negro spielt am Freitag beim »Cine Latino Open Festival Space« im franz.K.

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Caballo Negro. Sie erzählen Geschichten aus der Bronx, von Machos, gescheiterten Existenzen, der großen Liebe und Gewalt auf der Straße. Die elfköpfige Salsaband sorgt am Freitag, 3. Mai, 21 Uhr, im Rahmen des »Cine Latino Open Festival Space« für ausgelassene Stimmung im franz.K.

Elektrokowski. Ihre dynamische Performance entsteht durch die Kombination von elektronischen DJ-Elementen mit live gespielten Instrumenten in klassischer Bandbesetzung. Als besonderes Highlight begleitet Synchro-Comedian Dodokay das Elektrokonzert am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, im franz.K.

Locher/Petrescu. Das Trio begibt sich am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, zum Abschluss des diesjährigen Jazzfrühlings im Jazzclub in der Mitte auf eine Zeitreise zu einem der größten Helden der Jazzmusik: Oscar Peterson. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, lädt Benjamin Himpel zum Friday Jazz Jam Mainstream.

Der finnische Pianist Marian Petrescu kommt am Samstag mit seinen beiden musikalischen Partnern in den Jazzclub in der Mitte. Foto: PR Der finnische Pianist Marian Petrescu kommt am Samstag mit seinen beiden musikalischen Partnern in den Jazzclub in der Mitte. Foto: PR

Folk- & Worldmusic Wettbewerb. Der musikalische Wettbewerb bietet Menschen aller Nationalitäten und Herkünfte, die in Baden-Württemberg leben, eine Bühne. Am Sonntag, 5. Mai, finden ab 9 Uhr im franz.K die Wertungsauftritte statt, um 18 Uhr die Preisverleihung und im Anschluss das Konzert der Preisträger.

Noise Pollution Rockrevue. Am Sonntag, 5. Mai, 12.30 Uhr, präsentiert das Trio im Pappelgarten eine Auswahl ihrer Lieblingssongs von den Beatles, Steely Dan, Neil Young, Queen, Bob Dylan, The Kinks, Led Zeppelin, Supertramp und The Police. Ein Repertoire aus eigenen Stücken und Meilensteinen der Rockmusik.

Tübingen

Jazz-Matinée der Musikschule. Die jugendlichen und erwachsenen Bandmitglieder dieses Ensembles spielen alles vom Jazzstandard Duke Ellingtons bis zum Rockklassiker von den Red Hot Chili Peppers. Am Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, spielen die verschiedenen Formationen auf der Sudhaus Waldbühne.

Glems

Guru Guru. Eine 68er-Band wie Guru Guru braucht sich nicht mehr neu zu definieren. Mehr als 50 Jahre haben die vier Elektrolurche inzwischen auf dem Buckel und sind sich über all die Jahre treu geblieben. Am Freitag, 3. Mai, 20.30 Uhr, spielen die Pioniere des Krautrocks im Hirsch ihre größten Hits.

But Stones. Rhythm’n’Blues, das sind die Wurzeln der Rolling Stones und Rhythm’n’Blues, das ist auch die Musik, die die siebenköpfige Stuttgarter Coverband zum Besten gibt. Am Samstag, 4. Mai, 20.30 Uhr, kommt die Tribute-Band in die Kulturkneipe Hirsch.

Meidelstetten

Luke. Seit seinem dreizehnten Lebensjahr steht der Saarbrücker Sänger, Gitarrist und Songwriter Lukas Schüßler aka Luke auf der Bühne. Er tourte bereits im Vorprogramm von Patti Smith, Keb’ Mo’ oder Taj Mahal. Am Samstag, 4. Mai, 20.30 Uhr, kommt Luke mit seiner Bluesrockband in den Adler.

Rottenburg

Waiting for Tom. Das Tübinger Trio hat sich vorwiegend der Musik von Tom Waits und anderen Größen aus Jazz, Blues und Chanson verschrieben. Ihre musikalische Reise durch verschiedene Musikgenres präsentiert die Band am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, im Old Hamburg. (jüsp/pr)