Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Greg Osby Trio. Drummer Florian Arbenz hat mit der Saxofon-Legende Greg Osby seit 1998 bereits in unzähligen Formationen zusammengearbeitet, aber das ist ihr erstes Projekt mit Arno Krijger und seiner Hammond-Orgel. Am Freitag, 19. April, 19.30 Uhr, spielt das renommierte Jazztrio im Pappelgarten.

Die Sängerin Sarah Lesch kommt am Samstag mit ihrer Band ins Sudhaus. Foto: Sandra Ludewig

Las Migas. In der Musik des Frauenquartetts aus Andalusien und Katalonien vermengt sich Flamenco mit lateinamerikanischen Elementen, Pop- und Folk-Klängen und einer zuweilen auch jazzigen Note. Las Migas kommen am Samstag, 20. April, 20 Uhr, ins franz.K.

Iris Oettinger & Her Legends Of Jazz. Mit Standards der Hot-Jazz- und Swing-Ära nimmt das Sextett am Samstag, 20. April, 20 Uhr, das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die 30er- und 40er-Jahre. Bereits am Freitag gibt es ab 20.30 Uhr eine Funk & Fusion Session unter der Leitung von Gino Samele.

Miller Anderson & Werner Dannemann. Sein prägnanter Stil machte ihn zu einem der großen Gitarristen des Bluesrock. Vor allem die versierte Slide-Arbeit haben seinen Ruf als Saitenvirtuosen zementiert. Am Sonntag, 21. April, 12.30 Uhr, kommt er mit dem Gitarristen Werner Dannemann in den Pappelgarten.

Tübingen

Simon & Jan. Sie werden gefeiert als »runderneuerte Liedermacher« und ihre Videos im Netz werden hunderttausendfach geklickt. Simon & Jan sind clowneske Chronisten unserer Wirklichkeit. Ihre Diagnose lautet Weltschmerz und Musik, und das geben sie am Freitag, 19. April, 20 Uhr, im Sudhaus zum Besten.

EYM Trio. Seit 2011 bilden Pianist Elie Dufour, Drummer Marc Michel und Bassist Yann Phayphet den Kern des Trios, deren Kompositionen ebenso vom Jazz aus Nordafrika, Bulgarien und Indien inspiriert sind. Am Freitag, 19. April, 20 Uhr, stellt das Trio sein neues Album »Casablanca« im Bechstein Centrum vor.

Sarah Lesch. Mit einer klaren Haltung und einer geschärften Perspektive blickt die 38-jährigen Sängerin aus Altenburg durch die Lieder ihres sechsten Albums »Gute Nachrichten« auf die Welt. Das Konzert mit ihrer Band steigt am Samstag, 20. April, 20 Uhr, im Sudhaus.

Die Vagari. Die acht Musiker, die ihren Ursprung in der Straßenmusik fanden, rangeln sich von chilenischem Swing über skandinavische Polska bis hin zu nordafrikanischen Rhythmen. Sie geben ein Konzert am Samstag, 20. April, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Iris Oettinger & Her Legends Of Jazz spielen am Samstag beim Jazzfrühling im Jazzclub in der Mitte. Foto: PR

Glems

Latvian Bluesband. In Ihrer Heimat sind sie Megastars und füllen die großen Hallen, aber auch über die baltischen Grenzen hinaus haben sie sich einen Namen gemacht. Die fünfköpfige Blues- und R & B-Band aus Lettland kommt am Freitag, 19. April, 20.30 Uhr, in den Hirsch.

Morisson Hotel. Ob Klassiker wie »Light My Fire«, »Break On Through« und »Riders On The Storm« oder weniger bekannte Songs: Die fünfköpfige Band hat sich der Musik der legendären kalifornischen Gruppe The Doors verschrieben. Am Samstag, 20. April, spielt die Coverband im Hirsch. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Meidelstetten.

Fast Eddy’s Blue Band. Die Musik des in London geborenen Sängers Eddy Wilkinson ist stark verwurzelt im Bluesrock und allen anderen Musikstilen, die die amerikanischen Südstaaten uns beschert haben. Am Samstag, 20. April, 20.30 Uhr, kommt die vierköpfige Band in den Adler.

Rottenburg

Chocco Mocco. Spielfreude, Spontanität, gute Laune: Dafür steht das seit mehr als 20 Jahren bestehende Akustik-Trio, das sich Coversongs aus den 70er-. 80er- und 90er-Jahren verschrieben hat. Die drei Musiker kommen am Samstag, 20. April, 20 Uhr, ins Old Hamburg. (jüsp/pr)