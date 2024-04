Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Die Reutlinger Musiker um Sängerin Luze Machado spielen am Samstag beim Jazzfrühling im Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. Von Freitag bis Sonntag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Kai Degenhardt. Der Liedermacher spielt und singt Lieder aus der Geschichte der Arbeiterbewegung – ergänzt durch viele Erzählungen zu ihrer Entstehung und den politischen Kämpfen dahinter. Am Freitag, 12. April, 20 Uhr, kommt der Sohn von Franz Josef Degenhardt solo ins franz.K.

Friday Live Special. Das Sextett um den Trompeter Werner Bystrich ist vor Jahren aus dem interdisziplinären Kunstprojekt »KuajO« heraus entstanden. Am Freitag, 12. April, 20.30 Uhr, präsentiert das Projekt Kompositionen von bekannten Musikern des Cooljazz oder auch aus dem Bereich des Hardbop.

Jazz’n’Samba. Seit über 30 Jahren begeistern die sieben Reutlinger Musiker um Sängerin Luze Machado mit ihrer lebendigen Mischung aus pulsierenden Samba-Grooves, melodischen Bossa-Novas und jazzigen Improvisationen. Am Samstag, 13. April, 20 Uhr, spielen sie beim Jazzfrühling im Jazzclub in der Mitte.

Mamadou Diabate & Percussion Mania. Mit dem erdig warmen Sound ihrer Balafons gelingt es den beiden Cousins Mamadou Diabate und Yacouba Konate spielerisch, verschiedene Musikstile zu verbinden. Am Samstag, 13. April, 21 Uhr, spielt die sechsköpfige Weltmusikband im franz.K.

Dejan Krsmanovic. In der Musik des serbischen Komponisten und Gitarristen hört man Elemente der traditionellen Balkanmusik und des Balkan-Folks, die in Form von Gypsy Jazz präsentiert werden. Am Sonntag, 14. April, 12.30 Uhr, stellt der Gitarrist sein neues Album mit dem Titel »Kompilacija« im Pappelgarten vor.

Der serbische Gitarrist Dejan Krsmanovic kommt am Sonntag in den Pappelgarten. Foto: pr Der serbische Gitarrist Dejan Krsmanovic kommt am Sonntag in den Pappelgarten. Foto: pr

Easy Sunday. Die einmal im Monat stattfindende Reihe lädt Musikerinnen und Bands ein, spontan oder mit Anmeldung auf der großen franz.K-Bühne zu spielen. Die interkulturelle Jamsession steigt am Sonntag, 14. April, 17 Uhr, bei freiem Eintritt im franz.K.

Tübingen

Bobo Stenson Trio. Wie stets greift das Ensemble um den schwedischen Jazzpianisten auf ein breites Spektrum von musikalischen Quellen zurück. Diesmal reicht es von Bebop über eine Bartók-Adaption bis zu Federico Mompou. Am Samstag, 13. April, 20.30 Uhr, kommt das Trio ins Sudhaus.

Das schwedische Bobo Stenson Trio ist am Samstag zu Gast im Sudhaus. Foto: pr Das schwedische Bobo Stenson Trio ist am Samstag zu Gast im Sudhaus. Foto: pr

Duo Aljama. Seit 1995 widmet sich die Tübinger Formation der sephardischen Musik und begibt sich auf eine kulturgeschichtliche Reise durch fünf Jahrhunderte. Die Musik des Gitarristen und der Cellistin vereinigt am Sonntag, 14. April, 18 Uhr, im Club Voltaire jüdische und orientalische Elemente.

Eningen

Pauline Ruhe & Aleksi Rajala und The Melikas. Das deutsch-finnische Gesangs- und Gitarrenduo aus Tübingen und Helsinki präsentiert neue Songs, die während einer Reise entstanden sind. Mit dabei bei diesem Doppelkonzert am Samstag, 13. April, 20 Uhr, im Rathaussaal ist auch das Reutlinger Trio The Melikas.

Glems

Lontach. Die 2003 gegründete Band besteht aus den drei renommierten Musikern Siobhán Kennedy aus Irland, dem Engländer Nick Wiseman-Ellis und dem Deutschen Jens Kommnick, die sich dem traditionellen Irishfolk verschrieben haben. Am Samstag, 13. April, 20.30 Uhr, kommt das Trio in den Hirsch.

Meidelstetten

Big Daddy Wilson & The Goosebumps Bros. Der amerikanische Bluessänger Big Daddy Wilson und seine langjährige Begleitband nehmen ihr Publikum auf eine Reise mit, die durch die vielen Nuancen der schwarzen Musik führt. Die vierköpfige Band kommt am Samstag, 13. April, 20.30 Uhr in den Adler.

Nürtingen

Ruth Maria Rossel. In ihrem zweiten Soloalbum »Back 2 the Ruth« bricht die Augsburger Cellistin mit allen Konventionen und taucht mit ihrem Violoncello ein in die Welt von Dancefloor und Elektropop. Am Samstag, 13. April, 19.30 Uhr, stellt Rossel ihre Eigenkompositionen im Club Kuckucksei vor. (jüsp/pr)