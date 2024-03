Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Juse Ju. Im Rahmen des Indi(e)stinction-Festivals rappt sich Juse, unterstützt von seinem Drummer Stef der Chef und Nikita Gorbunov, durch seine Diskographie, erzählt den ein oder andere Schwank aus seinem Leben und leitet das Publikum als seinen Chor. Der Rapper kommt am Freitag, 22. März, 20 Uhr, ins franz.K.

Kordes-Tetzlaff-Godejohann. Spannungsgeladenes Zusammenspiel, außergewöhnliche Klassik-Jazz-Improvisationen und die bekannte »Easter Suite« von Jazzlegende Oscar Peterson stehen im Zentrum dieses Konzerts. Das Jazztrio spielt am Freitag, 22. März, 20 Uhr, in der Katharinenkirche.

Olaf Polziehn Trio & Scott Hamilton. Seine Jazzphrasierungen haben Breite, Tiefe und Präsenz: Das Trio um US-Saxofonist Hamilton gastiert am Samstag, 23. März, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, ist beim Friday Highschool Jazz das Lukas Wögler Quartett am Start.

The Ranch Busters. Die fünf Musiker spielen altmodische, aber tanzbare Countrymusik, die man sonst nur noch aus Filmen kennt. Songs von Johnny Cash werden am Samstag, 23. März, 19 Uhr, in der Kaiserhalle ebenso zu hören sein wie Country-Klassiker von Hank Williams.

Jean-Philippe Bordier Quartett. In der Besetzung mit Orgel, Gitarre, Vibraphon und Schlagzeug präsentiert der Pariser Gitarrist am Sonntag, 24. März, 12.30 Uhr, im Pappelgarten Eigenkompositionen, die sich stilistisch aus der Tradition eines Wes Montgomery und George Benson speisen.

Irish Heartbeat. Das seit 35 Jahren von Petr Pandula und Bernd Wurster veranstaltete Festival, das die irische Tradition hochhält, steigt dieses Jahr am Sonntag, 24. März, 19 Uhr im franz.K. Mit dabei sind die drei irischen Gruppen Léda, Geraldine MacGowan, Kevin Griffin, Michael Coult und The Armagh Rhymers.

Tübingen

Henrik Freischlader. Die Liebe zu handgemachter Musik, besonders zu Blues und Soul, verbindet die vier Musiker, die sich gekonnt die musikalischen Bälle zuspielen und ihre Instrumente mit Leidenschaft spielen. Die Band um Sänger und Gitarrist Henrik Freischlader kommt am Freitag, 22. März, 20 Uhr, ins Sudhaus.

Sandro Sáez Trio. Die Musik des Trios verbindet Jazz mit freier Improvisation und Einflüssen moderner Klaviermusik des 20. Jahrhunderts. Lyrische oder auch energiegeladene Improvisationen gibt es am Freitag, 22. März, 20 Uhr, im Bechstein Centrum ebenso zu hören wie ausgefeilte Grooves.

The Pancakes. Auf ihrem aktuellen Album findet man Krautrock mit ausufernden Gitarrenpassagen à la Guru Guru über psychedelischen Spacerock, wie ihn Hawkwind spielten, bis hin zu Grunge und straightem, zeitgemäßen Gitarrenrock. Das Trio spielt am Samstag, 23. März, 20 Uhr, im Club Voltaire.

Metzingen

2 sides of the story. Das Quartett ist eine Singer-Songwriter-Formation, die 2021 gegründet wurde. Malte und Lisa machen seit über zehn Jahren zusammen Musik, 2021 stieß Markus und 2023 Björn dazu. Am Freitag, 22. März, 20 Uhr, präsentiert das Quartett ihren Mix aus Pop und Rock im Kulturforum.

Glems

Vasee. Der griechischstämmige, in Reutlingen aufgewachsene Sänger Vasée hat nicht nur eine soulig-samtige Stimme, er beeindruckt auch durch seine eingängigen Songs. Am Samstag. 23. März, 20.30 Uhr, kommt er in rein akustischer Besetzung mit seinem Trio in den Hirsch.

Dusslingen.

Bob Dylan Project. Die eigens für dieses Projekt zusammengestellte Band wird eine Auswahl bekannter und tiefgründiger Lieder des berühmten Musikers und Nobelpreisträgers zum Besten geben und dabei Hintergründe der Songs erläutern. Am Freitag, 22. März, 19 Uhr, kommt das Septett in die Friedenskirche.

Rottenburg

Jakob Nacken & Die Toyboys. Der Impro-Spezialist Jakob Nacken hat sich eine hochkarätige Band zusammengestellt, die ausschließlich Songs spielt, die speziell auf die Wünsche des Publikums zugeschnitten sind. Am Samstag, 23. März, 20 Uhr, spielen die Toyboys im Old Hamburg. (jüsp/pr)

US-Saxofonist Scott Hamilton und das Olaf Polziehn Trio sind am Samstag zu Gast im Jazzclub in der Mitte. Foto: Spiess