Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

The Ghents. Sie lieben handgemachten Folk-Country-Rock und eine Bühnenshow ohne Schnörkel und Effekte. Eine Rockband vom alten Schlag – engagiert, aufreizend uncool und voll und ganz dem geselligen Erlebnis verpflichtet. Am Freitag, 15. März, 19 Uhr, kommt das Trio ins Maxx-cafe.

Barbora Soares. Funkiger Poprock im Stile der 80er- und 90er-Jahre: Das ist das Erfolgsrezept der aus Prag stammenden Sängerin, die mit ihrer ausdrucksstarken Stimme besticht. Am Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, präsentiert sie mit einer dreiköpfigen Band ihr erstes Album im Pappelgarten.

Torsten Zwingenberger Fourtett. Der Meister am Schlagzeug ist sowohl im Jazz als auch im Swing zuhause. Am Samstag, 16. März, 20 Uhr, kommt er mit seinen drei Mitspielern zum »Jazzfrühling« in den Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag gibt es um 20.30 Uhr beim Freitag Jazz Jam Funk und Fusion mit Gino Samele.

The Hoodie Crows. Seit 2012 geben Sebastian Barwinek und Johannes Single gemeinsam Konzerte und haben sich seitdem einen Namen in der deutschen Celticfolk-Szene erspielt. Am Sonntag, 17. März, 12.30 Uhr, kreiert das Duo im Pappelgarten ihren eigenen Sound zwischen Tradition und Moderne.

Tübingen

Kick La Luna. Ob Soul oder Salsa, Funk oder Fußballhymne, Brazil oder Balladen – die vier Musikerinnen um die Tübinger Sängerin Elke Voltz spielen seit über 30 Jahren erfolgreich in der Musikszene. Am Freitag, 15. März, 20 Uhr, kommt die Frankfurter Weltmusikband ins Sudhaus. Special guest ist Afrikor.

We'll Jazz You. Die zweite Ausgabe der neuen Jazz-im-Prinz-Karl-Reihe eröffnet der Saxofonist Olaf Schönborn mit seiner Soul- und Funkjazzband Groove Machine und danach wird mit Djane Emanuela de Luca weiter getanzt. Das Konzert findet am Freitag, 15. März, 21 Uhr, im Schlachthaus statt.

Vokalkunst. Das ist nicht nur Name, sondern auch Programm des im Januar 2023 gegründeten Kammerchors unter der künstlerischen Leitung von Daniel Radde. Am Samstag, 16. März, 19 Uhr, vereinen die 24 Vokalkünstler in der Sudhaus-Peripherie klassische Texte mit modernen Klangwelten.

Montau. Durch die Songs von Montau alias Judith Heusch rauschen weite Landschaften, Geschichten und jede Menge Emotionen. Am Samstag, 16. März, 20 Uhr, schwebt ihre elfenhafte Stimme im Club Voltaire groß und weit mittendrin und manchmal über der Musik.

Screaming Against The Silence. Laute Gitarrenmusik ist nur platt und aggressiv? Von wegen! Am Samstag, 16. März, 20 Uhr, vereinen sich im Epplehaus die Bands Beyond Confidence, Lebensstille und Splittersicht, die tiefgründige Texte nicht nur als abgedroschene Phrase in der Bandbio stehen haben.

De Anu. Aus Connemara, Galway im Westen Irlands, vereint das Duo lebendige Weltmusik-Rhythmen mit gälischer, irischer Kultur und Mythologie. Am Sonntag, 17. März, 20 Uhr, vermitteln Helen Webb und Liam Mac Amhaíla im Club Voltaire ihre musikalische Botschaft.

Metzingen

Iris Oettinger’s Hot Jazz Band. Mit Standards der Hot-Jazz- und Swing-Ära nimmt das Sextett mit drei Bläsern, Klavier, Bass und Schlagzeugerin Iris Oettinger das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die 30er- und 40er-Jahre. Die Band ist am Freitag, 15. März, 20 Uhr, zu Gast beim Kulturforum im Luna Filmtheater.

Glems

Vanessa Harbek. Die argentinische Gitarristin und Trompeterin gilt als »Königin des Latin-Blues« und hat zudem eine vielseitige und ausdrucksstarke Stimme. Am Freitag, 15. März, 20.30 Uhr, kommt die in Berlin lebende Musikerin mit ihrer Liveband in den Hirsch.

Rottenburg

Stormy Riders. Die Coverrock-Formation durchstreift musikalische Gefilde im Dreiländereck von Blues, Jazz und Hippiemusik und wandelt auf den Spuren von »Mr. Slowhand« Eric Clapton, den Allman Brothers und Janis Joplin. Das Quintett kommt am Samstag, 16. März, 20 Uhr, ins Old Hamburg.

Meidelstetten

Hiss. Seit 25 Jahren ziehen die Teufelskerle um Sänger und Akkordeonist Stefan Hiss um die Welt, um uns ihre Mischung aus Folk und Südsee-Ska, aus Walzer und Blues, aus Polka und Roll nahezubringen. Die sechsköpfige Band rockt am Samstag, 16. März, 20.30 Uhr, im Rahmen ihrer Jubiläumstour den Adler. (jüsp/pr)