Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Enrico Pieranunzi Trio. Das lyrische Spiel des römischen Pianisten knüpft da an, wo Bill Evans 1980 aufhörte, nicht umsonst haben ihm die Raffinesse seiner Phrasierungen zahlreiche Auszeichnungen eingebracht. Am Freitag, 8. März, 19.30 Uhr, kommt Pieranunzi mit zwei Begleitern in den Pappelgarten.

Billy Cobham meets Chaouki Smahi & Band. Der aus Algerien stammende Oud-Spieler Chaouki Smahi und seine Band präsentieren beim Jazzfrühling am Freitag, 8. März, 20 Uhr, im franz.K eine Mischung aus jazzigen Harmonien und orientalischen Rhythmen. Mit dabei ist auch der ehemalige Miles-Davis-Drummer Billy Cobham.

Feelin‘ Good Blues Band. Swingender Gitarren- und Klavierblues, begleitet von Bass und Drums, dazu eine tiefblaue Stimme. Das Stuttgarter Quartett kommt am Samstag, 9. März, 20 Uhr, in den Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, gibt es ein Friday Live Special mit dem Quartett Bob‘s Idea.

Dreibettzimmer. Das Reutlinger Trio schreibt Lieder über Liebe und Beziehungen. Über Leben und Überleben. Lieder über das, was andere »Scheitern« nennen. Am Samstag, 9. März, 20.30 Uhr, präsentieren sie ihre Songs mit tiefgründigen deutschen Texten im franz.K. Support ist die Songwriterin Lea LaDoux.

Ray Black & The Flying Carpets. Das Quartett hat sich ganz dem rohen und ehrlichen Sound des frühen Rockabilly verschrieben, scheut sich aber auch nicht vor kritisch ausgewählten Garagensongs aus den 60ern, die sie in ihren eigenen Stil übersetzen. Am Sonntag, 10. März, 12.30 Uhr, im Pappelgarten.

Tübingen

Dancing Queens & Band. Mit den aktuellen technischen Mitteln wird hier das Original-ABBA-Feeling präsentiert. Von den Originalkostümen bis hin zu den größten Hits der Vorbilder – jedes noch so kleine Detail soll authentisch ABBA sein. Am Freitag, 8. März, 20 Uhr, kommt die Tribute-Show ins Sudhaus.

Marlo Grosshardt. Der 22-jährige Hamburger singt provokant über die Welt, die ihn umgibt und packt seine kritischen Texte in ein raues Popgewand. Am Freitag, 8. März, 20 Uhr, stellt der Singer/Songwriter mit seiner Band im Club Voltaire sein Debütalbum vor.

Chor Semiseria. Von der ersten bemannten Mondumkreisung über Studentenrevolte bis zur Liberalisierung der Sexualität – der Chor präsentiert am Samstag, 9. März, 20 Uhr, zusammen mit Dietlinde Ellsässer Themen des geschichtsträchtigen Jahres und lädt zur 68er-Revue ins Sudhaus ein.

Ensemble Phorminx. Das Ensemble spannt einen Bogen über einen Zeitraum von fast 40 Jahren und nimmt individuelle Entwürfe von Neuer Musik auf. Zentral sind Kompositionen von Liza Lim, Osamu Kawakami und anderen. Das sechsköpfige Ensemble spielt am Sonntag, 10. März, 19 Uhr, in der Sudhaus Peripherie.

Glems

Crock it. Das Rad muss ja nicht immer gleich neu erfunden werden: So werden Beständigkeit und Erinnerung an diesem Abend großgeschrieben, denn die fünf Stuttgarter haben das Notenmaterial der bekanntesten Vertreter der Countrymusik sicher drauf. Am Freitag, 8. März, 20.30 Uhr, im Hirsch.

Acoustic Power. Das Quartett ist alles andere als eine konventionelle Coverband. In erster Linie werden altbekannte Songklassiker aus dem Rock-, Blues- und Pop-Genre aufgemöbelt und als eigene Interpretationen von der Bühne gepowert. Acoustic Power rocken am Samstag, 9. März, 20.30 Uhr, die Kulturkneipe Hirsch.

Rottenburg

Paddy goes to Holyhead. Seit 35 Jahren beschallen die Paddies die Bühnen in ganz Europa und beglücken ihre Fans mit einem Mix aus Eigenkompositionen, keltischen Folksongs und traditionellen Weisen. Am Samstag, 9. März, 20 Uhr, spielt die Band als Triobesetzung im Old Hamburg. (jüsp/pr)