Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Nand. Der Auftakt des Indi(e)stinction-Festivals ist eine Symbiose aus zwei Musikern, die eine Liveshow konzipiert haben, die Rave und klassisches Trompetenkonzert mit dem Anspruch eines modernen Popkonzerts zu vereinen versteht. Am Freitag, 1. März, 20 Uhr, im franz.K.

Harry Wester & Freunde. Am Samstag, 2. März. 19.30 Uhr, feiert der Eninger Musiker Harry Wester im Pappelgarten seinen Geburtstag mit vielen Gästen aus seinem musikalischen Umfeld. Mit dabei sind unter anderen Mailo (Gesang), Wolfgang Lumpp (Keys), Eckhard Grauer (Gesang) und Joe Vox (Gitarre/Gesang).

The Major Dudes. Die fünf Reutlinger Musiker spielen seit 2010 ausschließlich die Musik von Steely Dan, Donald Fagen und Walter Becker. Am Samstag, 2. März, 20 Uhr, kommen die Steely-Dan-Aficionados in den Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, lädt Benjamin Himpel zum Friday Jazz Jam Mainstream.

Calo Rapallo & Friends. Die eingeschworenen Vollblutmusiker spielen Blues, Rockklassiker und eigene Songs aus fünf Jahrzehnten, in denen das Genre gegründet und stets weiterentwickelt wurde. Die vier Bluesrecken kommen am Sonntagmittag, 3. März, 12.30 Uhr, in den Pappelgarten.

Nils Wülker. Er ist einer der erfolgreichsten Jazztrompeter und Komponisten in Europa. Der in München lebende Shootingstar und sein Gitarrenkollege Arne Jansen stellen am Sonntag, 3. März, 19 Uhr, auf Einladung des Jazzclubs in der Mitte ihr neues Album »Closer« im franz.K vor.

Tübingen

Jakob Nacken & Die Toyboys. Der Impro-Spezialist Jakob Nacken hat sich eine hochkarätige Band zusammengestellt, die ausschließlich Songs spielt, die interaktiv aus dem Moment heraus entstehen und speziell auf die Wünsche des Publikums zugeschnitten sind. Am Freitag, 1. März, 20 Uhr, im Sudhaus.

Glems

Blueskraft. Als sich die Band vor 44 Jahren gründete, gehörte sie in diesem Genre zu den ersten in der Region. Noch heute zeigt sie sich dem Chicagoblues stark verbunden und bezieht sich auf dessen Wurzeln. So auch am Samstag, 2. März, 20.30 Uhr, wenn sie mit »special guest« Hardy John in den Hirsch kommen.

Meidelstetten

Wildflower. Bei dieser Band treffen fünf passionierte Musiker aufeinander, die mit viel Seele und Energie einen Sound zelebrieren, der tief in der Tradition des Blues, Rock und Soul verwurzelt ist. Am Samstag, 2. März, 20.30 Uhr, präsentiert die Formation ihren Mix aus Eigenkompositionen und Coverversionen im Adler.

Herrenberg

Nix wie Raus. Die Reutlinger Band wurde Ende 2022 gegründet und besteht aus fünf erfahrenen Musikern, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen: Blues, Rock und Folk. Am Freitag, 1. März, 19 Uhr, spielt die Band um Frontsänger Andreas Rau im »Eiscafé La Piazza«am Marktplatz 2. (jüsp/pr)

Das Duo Nand eröffnet am Freitag im franz.K das Indi(e)stinction-Festival. Foto: Nils Lucas Das Duo Nand eröffnet am Freitag im franz.K das Indi(e)stinction-Festival. Foto: Nils Lucas