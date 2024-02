Welche Konzerte an diesem Wochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Der Pfullinger Drummer Jan Hauff kommt am Samstag mit seiner Band in den Jazzclub in der Mitte.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An diesem Wochenende können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Denyo Rasmi. Der aus Tansania stammende Sänger und Gitarrist spielt erfrischenden Afropop und Reggae und bringt mit seiner Musik Menschen nicht nur zusammen, sondern auch zum Tanzen. Am Sonntag, 18. Februar, 12.30 Uhr, tritt er im Pappelgarten auf.

Jan Hauff Quartett. Das erst 18 Jahre alte Schlagzeugtalent Jan Hauf aus Pfullingen kommt am Samstag, 17. Februar, 20 Uhr, mit seinem neu gegründeten Quartett in den Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag präsentiert Gino Samele eben dort eine Jazz-Jam-Session »Funk & Fusion«.

Tübingen

Haage. Die Band rund um den Texter, Komponisten und Autor Bernhard Haage gibt sich skurril, abgedreht und dabei überraschend literarisch: Das sind die außergewöhnlichen Zutaten für diese deutschsprachige Indiepop-Formation, die am Samstag, 17. Februar, 20.30 Uhr, im Club Voltaire aufspielt.

Glems

Hamburg Blues Band. Die vier Musiker sind eine verschworene Bluesbande, die mit konsequenter Durchschlagskraft arbeitet und ihren Bluesrock mit viel Dynamik und perfektem Harmoniegesang würzt. Mit dabei hat das Trio am Samstag, 17. Februar, 20.30 Uhr, im Hirsch das Urgestein Chris Farlowe.

Meidelstetten

Vanesa Harbek. Die argentinische Gitarristin und Trompeterin gilt als »Königin des Latin-Blues« und hat zudem eine vielseitige und ausdrucksstarke Stimme. Am Samstag, 17. Februar, 20.30 Uhr, stellt sie mit ihrer Liveband ihr Debütalbum »Visiones« im Adler vor.

Die argentinische Gitarristin Vanesa Harbek ist am Samstag zu Gast im Adler. Foto: Jana Groß Die argentinische Gitarristin Vanesa Harbek ist am Samstag zu Gast im Adler. Foto: Jana Groß

Nürtingen

Treppenhaus. Seit Mitte 2022 sind die vier Schwaben in der Poprock-Szene unterwegs. Mit Ihren Sounds und deutschen Texten wollen sie den Zuhörern nicht nur Ihre Musik vermitteln, sondern auch zum Tanzen animieren. Am Samstag, 17. Februar, 19.30 Uhr, kommt das Quartett in den Club Kuckucksei. (jüsp/pr)