Welche Konzerte am Osterwochenende in Reutlingen und der Region geboten sind

Tango Transit kommen am Samstag zum »Jazzfrühling« in den Jazzclub in der Mitte.

REUTLINGEN. Von Karfreitag bis Ostermontag können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Musakustik. Bossa Nova aus Brasilien, kubanischer Son, amerikanischer Swing, Gipsy Jazz, Popsongs von Van Morrison, Eric Clapton oder Sting – das Ganze rein instrumental oder mit Gesang. Das Trio aus Tübingen spielt am Freitag, 29. März, 20.30 Uhr, bei »Friday Live Special« im Jazzclub in der Mitte.

Tango Transit. Martin Wagner (Akkordeon), Hanns Höhn (Kontrabass) und Andreas Neubauer (Schlagzeug) widmen sich in ihrem neuen Programm Volksliedern und nennen es »German Songbook«. Das Konzert im Rahmen des »Jazzfrühlings« steigt am Samstag, 30. März, 20 Uhr, im Jazzclub in der Mitte.

Represent – Your Hometown Music. Das zweitägige Festival ist eine Art Branchentreff, bei dem für wenig Eintritt viel gute Livemusik geboten wird und man so ganz nebenbei einen repräsentativen Überblick über das erhält, was in der lokalen Rockszene so läuft. Insgesamt treten am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, jeweils 20.30 Uhr, zehn Bands aus der Region im franz.K auf.

Lebiot. Rebecca und Jonas singen auf Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch und sie lieben es, mit verschiedenen Genres, Klängen und Stilen zu experimentieren. Am Sonntag, 31. März, 19.30 Uhr, kommt das Duo mit Gitarre und Ukulele erstmals in den Pappelgarten.

Meidelstetten

Chervona Kalyna. Der von Assja Dittler aus Münsingen gegründete Chor besteht aus fast nur geflüchteten ukrainischen Frauen, die »für Hoffnung und Frieden« singen. Die Einnahmen des Benefizkonzerts am Samstag, 30. März, 18.30 Uhr, im Adler kommen der Reutlinger NGO »Akuthilfe 3 Musketiere« zugute.

Rottenburg

Vasee & Band. Der griechischstämmige, in Reutlingen aufgewachsene Sänger Vasée hat nicht nur eine soulig-samtige Stimme, er beeindruckt auch durch seine eingängigen Songs. Am Samstag. 30. März, 20.30 Uhr, kommt er mit seinem Trio ins Old Hamburg. (jüsp/pr)