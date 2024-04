Wolfgang Schmidt repariert seit vier Jahrzehnten in Mittelstadt Unterhaltungselektronik. Was er selbst kaufen würde.

Wolfgang Schmidt ist seit 40 Jahren Radio- und Fernsehtechniker bei media@home Hoss in Mittelstadt. Er kennt den Unterschied zwischen Schrott und Qualitätsware. Foto: Stephan Zenke Wolfgang Schmidt ist seit 40 Jahren Radio- und Fernsehtechniker bei media@home Hoss in Mittelstadt. Er kennt den Unterschied zwischen Schrott und Qualitätsware. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.