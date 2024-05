Als »Notkirche« während der Marienkirchen-Sanierung erbaut, am 29. April 1894 eingeweiht, gehört die Leonhardskirche in Reutlingen seit 2011 dem Immobilienunternehmen Dr. Rall – und steht leer. Zum 130. Geburtstag kommt bei vielen Reutlingern wieder die Frage auf: Was soll damit passieren? Foto: fop Als »Notkirche« während der Marienkirchen-Sanierung erbaut, am 29. April 1894 eingeweiht, gehört die Leonhardskirche in Reutlingen seit 2011 dem Immobilienunternehmen Dr. Rall – und steht leer. Zum 130. Geburtstag kommt bei vielen Reutlingern wieder die Frage auf: Was soll damit passieren? Foto: fop

