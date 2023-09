Der Tag des offenen Denkmals bot am Sonntag in Reutlingen neun Führungen und vieles mehr. Hinter zahlreichen Gebäuden verbirgt sich mehr, als es von außen betrachtet erscheint.

Das Tübinger Tor erstrahlt beim Tag des offenen Denkmals in altem Glanz. Foto: Jürgen Spieß Das Tübinger Tor erstrahlt beim Tag des offenen Denkmals in altem Glanz. Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.