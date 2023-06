Das Stoll-Areal in Reutlingen, in dem einst 600 Menschen Textilmaschinen gebaut haben, soll ein urbanes Gewerbegebiet entstehen. Ein Rundgang durch das durchaus noch charmante Firmengelände.

Geschichte und Zukunft: In das Gebäude rechts kommen Apartments für gewerbliches Wohnen, die historischen Ziegelsteingebäude links bleiben weitgehend erhalten. Foto: Stephan Zenke Geschichte und Zukunft: In das Gebäude rechts kommen Apartments für gewerbliches Wohnen, die historischen Ziegelsteingebäude links bleiben weitgehend erhalten. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.