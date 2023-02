Nach dem verheerenden Feuer in einem Fachpflegeheim in der Reutlinger Oberlinstraße mit drei Todesopfern herrscht große Betroffenheit in Stadt und Region. Eine Frage steht im Raum: War der Brandschutz ausreichend? Eine Erklärung gibt es mittlerweile immerhin dafür, warum die Feuerwehr zunächst keinen Zutritt zur Wohngruppe hatte. Und dann veröffentlicht die Polizei auch noch einen schlimmen Verdacht: War es Mord?

Bei einem verheerenden Brand in einer Einrichtung für psychisch Kranke sind drei Bewohner gestorben. Foto: Frank Pieth

