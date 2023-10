Der Reutlinger Guido Möller hält mit der Kamera Erinnerungen an still geborene oder kurz nach der Entbindung verstorbene Kinder fest. Sein Credo: »Damit gebe ich den 'Sternchen' eine Existenz«.

Willkommen und Adieu: Die Eltern dieses Sternenkindes hatten Gelegenheit, Ankunft und Abschied eines kaum gelebten Lebens in Würde und familiärer Trauer zu teilen. Der GEA dankt ihnen für die Freigabe dieser berührenden Fotografie. Foto: Guido Möller Willkommen und Adieu: Die Eltern dieses Sternenkindes hatten Gelegenheit, Ankunft und Abschied eines kaum gelebten Lebens in Würde und familiärer Trauer zu teilen. Der GEA dankt ihnen für die Freigabe dieser berührenden Fotografie. Foto: Guido Möller

