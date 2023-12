Die Raumnot an der Betzinger Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule wird immer größer. Das stellt auch die Kernzeitbetreuung vor enorme Probleme, wie in der jüngsten Ortschaftsratssitzung deutlich wurde. Elternbeiräte haben inzwischen sogar eine Petition gestartet und fordern »Sanierung jetzt«. Doch ihnen geht es um mehr.

»Kerni«-Kinder der Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule in einem kleinen Nebenraum: Eine pädagogisch sinnvolle Betreuung sieht nach Meinung der Verantwortlichen anders aus. Foto: pr »Kerni«-Kinder der Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule in einem kleinen Nebenraum: Eine pädagogisch sinnvolle Betreuung sieht nach Meinung der Verantwortlichen anders aus. Foto: pr

