Warum aus der Reutlinger Area14 die Nachtfabrik wird

Am Freitag wird das Kapitel Area14 in Reutlingen nach sieben Jahren Geschichte sein. Die Disco eröffnet unter dem Namen Nachtfabrik neu – und hat Großes vor. Was sich ab jetzt alles ändert und was in Zukunft geplant ist.