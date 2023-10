Warnung vor Rattenbekämpfung in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Spezialfirma hat im Bereich des »Tübinger Tors« und im Bereich des Echazseitenkanals »Obere Wässere« Rattengift ausgelegt. Durch geeignete Köderboxen ist dafür gesorgt, dass andere Tiere und insbesondere spielende Kinder nicht ohne weiteres an die Köder gelangen können.

Achtung bei Kindern und Hunden

Dennoch sollten Eltern in den nächsten vier Wochen in diesem Bereich ein besonderes Auge auf ihre Kinder haben. Hundehalter werden gebeten, ihre Hunde für die Dauer der Aktion an diesen Stellen an der kurzen Leine zu führen. (eg)