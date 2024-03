AfD-Stadtrat Hansjörg Schrade teilt im Februar 2022 einen Brief eines Polizisten an einen Richter auf seinem Telegram-Kanal. In diesem Brief werden mehrfach Parallelen gezogen zwischen dem Umgang mit Ungeimpften und der Juden-Verfolgung unter Hitler. Dafür wird er mehr als zwei Jahre später nun verurteilt.

Der Reutlinger AfD-Politiker Hansjörg Schrade wurde vom Amtsgericht wegen Volksverhetzung verurteilt. Foto: Jürgen Meyer Der Reutlinger AfD-Politiker Hansjörg Schrade wurde vom Amtsgericht wegen Volksverhetzung verurteilt. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.