Der Investor hat an Feinheiten des Projektes gefeilt. Was er zu Fragen nach Baubeginn und Finanzierung sagt.

Noch ein Turm: So soll das künftige Stadthallen-Hotel aussehen, wenn man sich ihm (als Vogel oder Drohne) aus der Blickrichtung Tübinger Tor nähert. Foto: Dudler Noch ein Turm: So soll das künftige Stadthallen-Hotel aussehen, wenn man sich ihm (als Vogel oder Drohne) aus der Blickrichtung Tübinger Tor nähert. Foto: Dudler

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.