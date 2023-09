Aktuell Bewegung

US-Trendsport Pickleball erreicht Reutlingen

In den USA ist Pickleball der letzte Schrei. Dirk Nowitzki, Steffi Graf und Andre Agassi sind nur einige Promis, die begeistert sind. Jetzt will der Tennis-Club Markwasen den Hype in Reutlingen entfachen. Was Pickleball ist und was den Trendsport ausmacht.