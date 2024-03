Der Hund Roulis hat in den drei Jahren seines Lebens schon einiges mitgemacht. Was genau mit ihm passiert ist, weiß auch das Team vom Tierheim Reutlingen nicht genau. Doch Roulis kam zu ihnen, ohne Ohren. Jetzt will TV-Promi und Hundetrainer Martin Rütter ein neues Zuhause für ihn finden.

Mit diesem Bild von Roulis rief Martin Rütter die Zuschauer seiner Sendung »Die Unvermittelbaren« auf, den Hund ohne Ohren aus dem Reutlinger Tierheim in ein neues Zuhause zu holen. Foto: FRTL/Mina-TV/GEA-Repro Mit diesem Bild von Roulis rief Martin Rütter die Zuschauer seiner Sendung »Die Unvermittelbaren« auf, den Hund ohne Ohren aus dem Reutlinger Tierheim in ein neues Zuhause zu holen. Foto: FRTL/Mina-TV/GEA-Repro

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.