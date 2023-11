Teilsperrung der Lederstraße am Sonntag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Lederstraße wird am Sonntag, 11.November, in der Zeit von 7.30 bis etwa 18 Uhr zwischen Stadthalle und Parkhaus Lederstraße teilweise in beide Fahrtrichtung gesperrt. Das teilt die Stadt Reutlingen mit. In dem Bereich werden umfangreiche Baumpflegemaßnahmen durchgeführt. Im Zufahrtsbereich des Parkhauses Lederstraße kann es nachmittags zeitweise zu Behinderungen kommen. Diese Maßnahmen dienen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. (GEA)