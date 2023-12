Die Tauben in der Stadt und besonders an der Eisenbahnbrücke sind ein Dauerbrenner. Aber warum werden es immer mehr? Wie gefährlich sind die Tiere als Krankheitsüberträger? Und wie könnte man das Problem lösen? Jürgen Wuhrer vom Nabu-Vogelschutzzentrum Mössingen, und der Leiter des Kreisveterinäramts, Dr. Thomas Buckenmaier, antworten auf die am meisten diskutierten Fragen.

Tauben in der Reutlinger Innenstadt. Foto: Steffen Schanz Tauben in der Reutlinger Innenstadt. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.