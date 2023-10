Aktuell Technik

Tag der offenen Tür im Reutlinger Innoport: Großer Andrang im Innovationszentrum

Sybille Griesinger hat Großes vor. Die 73-Jährige baut einen Transporter in ein Tiny House um. Alles, was dazu an Spezialkenntnissen nötig ist, lernt sie im Makertreff bei Innoport. »Ich fühle mich von den anderen Tüftlern sehr gut unterstützt«, sagte sie. Was möglich ist bei Innoport erfuhren Gäste am Samstag beim Tag der offenen Tür, der bereits zum zweiten Mal stattfand. Der Event, bei dem auch für Verpflegung und Livemusik gesorgt war, fand großen Anklang.