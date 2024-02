Die Aujeszkysche Krankheit bei Wildschweinen hat sich bereits in mehreren Landkreisen Baden-Württembergs verbreitet. Ist der Kreis Reutlingen davon betroffen? Für welche Tiere das Virus lebensbedrohlich ist und was zu beachten ist.

Wildschweine sind Überträger des Aujeszky-Virus. Foto: Gea Wildschweine sind Überträger des Aujeszky-Virus. Foto: Gea

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.