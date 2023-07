Der ausgezeichnete Entwurf »Red Frame« besteht aus Holzmodulen mit einer Außenlänge von drei mal drei Metern. Die sind leicht aufzubauen, und können flexibel als Sonnenschutz oder Liegefläche oder Leinwand genutzt werden – das hat die Jury überzeugt. Foto: Stephan Zenke Der ausgezeichnete Entwurf »Red Frame« besteht aus Holzmodulen mit einer Außenlänge von drei mal drei Metern. Die sind leicht aufzubauen, und können flexibel als Sonnenschutz oder Liegefläche oder Leinwand genutzt werden – das hat die Jury überzeugt. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.