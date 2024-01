So wird der Weihnachtsbaum in Reutlingen entsorgt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Spätestens am Dreikönigstag hat der Christbaum im heimischen Wohnzimmer in der Regel ausgedient. In Reutlingen gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn zu entsorgen.

Bis Samstag, 20. Januar, kann der Baum an verschiedenen Altglascontainer-Standorten kostenlos abgelegt werden. Welche das sind, erschließt sich aus dem kürzlich von den Technischen Betriebsdiensten (TBR) verteilten »Entsorgungskalender der Stadt Reutlingen 2024«: In Frage kommende Standorte sind mit einem Christbaum gekennzeichnet.

Abgabe nur ohne Lametta

Am Montag, 8. Januar, öffnet der städtische Häckselplatz in Betzingen, Wannweiler Straße 77, wieder seine Pforten. Auch dort können ausgediente Christbäume kostenlos abgegeben werden. Für alle Annahmestellen gilt: Die Tannenbäume müssen restlos von Lametta und anderem Schmuck befreit sein.

Darüber hinaus sammeln verschiedene karitative und soziale Reutlinger Einrichtungen sowie Vereine Christbäume. Einheitliche Sammeltermine in der Kernstadt und den Stadtbezirken ist Samstag, 13. Januar. Nähere Informationen sind unter www.tbr-reutlingen.de/christbaum zu finden.

Wer seinen Baum noch länger behalten will, kann ihn bei der nächsten Grüngutabfuhr im Frühjahr gebündelt mit anderem Material entsorgen. Die Termine finden sich ebenfalls im Entsorgungskalender oder unter www.tbr-reutlingen.de. (GEA)