Misteln saugen Bäume die Kräfte aus. Deshalb haben am Samstag die Fachvereinigung Obstbau und der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine eine Bekämpfungsaktion in Gönningen durchgeführt. 20 Teilnehmer halfen mit. Mit diesem Ergebnis.

Thilo Tschersich (links) zeigte die Charakteristiken der Mistel. David Horle (rechts) von der Stadt unterstützte die Aktion. Foto: Gabriele Böhm Thilo Tschersich (links) zeigte die Charakteristiken der Mistel. David Horle (rechts) von der Stadt unterstützte die Aktion. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.