Was Passanten in der City zum heutigen Weltnichtrauchertag und zum Tabak-Konsum allgemein sagen.

Auch wer erst im Alter mit dem Rauchen aufhört, kann noch Lebenszeit dazugewinnen. Foto: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN Auch wer erst im Alter mit dem Rauchen aufhört, kann noch Lebenszeit dazugewinnen. Foto: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.