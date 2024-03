Er ist ein Klassiker unter den Veranstaltungen in Reutlingen: der Alpenball des DAV. Nach vier Jahren Pause wurde am Samstag in der Stadthalle wieder getanzt. Mit mehr Besuchern, als zuvor, und einem neuen Konzept.

Viel Platz zum Tanzen und stimmungsvolle Beleuchtung: Der Alpenball 2024 lockt wieder sehr viele Tanzbegeisterte an. Foto: Jürgen Meyer Viel Platz zum Tanzen und stimmungsvolle Beleuchtung: Der Alpenball 2024 lockt wieder sehr viele Tanzbegeisterte an. Foto: Jürgen Meyer

