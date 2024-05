Das Kind ist schwer erkrankt, muss lange Zeit im Krankenhaus verbringen. Dann naht die Entlassung und mit ihr die Sorge der Eltern, wie es daheim am Besten weitergeht - Hilfe bietet seit einem Jahr der Bunte Kreis an der Reutlinger Kreisklinik.

Eltern mit kranken Kindern sind oft mit der Pflege daheim überfordert. Der Bunte Kreis hilft bei der Organsiation des Alltags. Foto: Privat Eltern mit kranken Kindern sind oft mit der Pflege daheim überfordert. Der Bunte Kreis hilft bei der Organsiation des Alltags. Foto: Privat

