So geht es bei der Geburtshilfe in Reutlingen weiter

Die Änderungen in der Versorgung von Frühchen in Reutlingen sorgen für Wirbel. Das Klinikum am Steinenberg und der Verein Frühchen Reutlingen beruhigen werdende Mütter: »Die Geburtshilfe in Reutlingen ist weiter bestens aufgestellt.« Es ändert sich nur in wenigen Fällen etwas.