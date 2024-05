Imker in der Region Neckar-Alb sind in großer Sorge. Denn die Asiatische Hornisse breitet sich im Land aus. Sie gilt als aggressiv und ist vor allem eine Gefahr für Bienenvölker. Experten sagen: Die Furcht der Imker vor der invasiven Art aus Asien ist berechtigt.

Mehrere Asiatische Hornissen sammeln sich am Ausgang ihres Nestes. Die invasive Art bedroht andere Insekten, vor allem die Honigbienen. Asiatische Hornissen sind an ihren weitgehend schwarzen Körpern und ihren gelben Beinen von europäischen Hornissen zu unterscheiden. Foto: Axel Heimken/dpa Mehrere Asiatische Hornissen sammeln sich am Ausgang ihres Nestes. Die invasive Art bedroht andere Insekten, vor allem die Honigbienen. Asiatische Hornissen sind an ihren weitgehend schwarzen Körpern und ihren gelben Beinen von europäischen Hornissen zu unterscheiden. Foto: Axel Heimken/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.