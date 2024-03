Von Anfang an hatten die Pläne für ein Privat-Gymnasium für hitzige Debatten und einigen Zoff in Reutlingen gesorgt. Verwaltung und Gemeinderat waren dafür, die städtischen Schulen dagegen. Nun kommt die überraschende Wende: Der Träger, die Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, unterzeichnet die Vereinbarung nicht wie vorgesehen.

Das sechste Gymnasium hat für eine erhebliche Polarisierung in der Stadtgesellschaft gesorgt. Nun ist das Vorhaben überraschend verschoben worden. Foto: TRINKHAUS Das sechste Gymnasium hat für eine erhebliche Polarisierung in der Stadtgesellschaft gesorgt. Nun ist das Vorhaben überraschend verschoben worden. Foto: TRINKHAUS

