Die Fläche vor dem Betzinger Bahnhof könnte nach dem Willen des Bezirksgemeinderats nun zu einem Mobilitätsknotenpunkt entwickelt werden – einzig der Privateigentümer müsste noch zustimmen, und verkaufen. Foto: Norbert Leister Die Fläche vor dem Betzinger Bahnhof könnte nach dem Willen des Bezirksgemeinderats nun zu einem Mobilitätsknotenpunkt entwickelt werden – einzig der Privateigentümer müsste noch zustimmen, und verkaufen. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.