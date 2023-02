Für die Familie des am 16. Januar verstorbenen Toni Gert aus Ohmenhausen starteten seine Freunde und Bekannten vom TSV Oferdingen eine Online-Spendenaktion. In kürzester Zeit kamen mithilfe etlicher Fußballvereine aus der Region mehr als 38.000 Euro für die hinterbliebene Familie zusammen.

War nach einem schweren Autounfall bereits auf dem Weg der Besserung: Toni Gert. Foto: privat War nach einem schweren Autounfall bereits auf dem Weg der Besserung: Toni Gert. Foto: privat

