Durch Zufall kam Kathrin Reiber 1994 zu einer Skifreizeit des Jugendrotkreuz. Es war der Beginn eines Hobbys, das sie seitdem voll Leidenschaft ausübt. Was sie bis heute am Roten Kreuz fasziniert.

Kathrin Reiber engagiert sich seit 30 Jahren im Jugendrotkreuz. Foto: Pieth Kathrin Reiber engagiert sich seit 30 Jahren im Jugendrotkreuz. Foto: Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.