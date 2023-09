Beim Fassrollen geht es um Geschwindigkeit. Drei Teams treten gegeneinander an. Fassroll-Legende Silvio Müller aus Aarau liefert am Freitagabend wie erwartet eine überragende Performance ab. Doch sonst läuft an diesem Abend alles anders, als gewohnt.

Silvio Müller dreht das Fass scheinbar mühelos. Und in rasantem Tempo. Der Blick ist schon auf das Getränk gerichtet - oder in seinem Fall auf zwei Getränke. Zwei Viertele gilt's zu leeren. Foto: Steffen Schanz Silvio Müller dreht das Fass scheinbar mühelos. Und in rasantem Tempo. Der Blick ist schon auf das Getränk gerichtet - oder in seinem Fall auf zwei Getränke. Zwei Viertele gilt's zu leeren. Foto: Steffen Schanz

