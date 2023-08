Das Leben braucht Konstante. Eine davon heißt in Reutlingen Weindorf. Am Mittwoch, 24. August, 17 Uhr, startet das gesellschaftliche Ereignis rund um die Marienkirche. Sieben Gastronomen aus der Region stellen sich neuen Herausforderungen.

Sieben führende Gastronomen aus der Region bieten wieder 14 Tage lang kulinarische Köstlichkeiten und gesellige Gemütlichkeit rund um die Marienkirche im Reutlinger Weindorf. Sie freuen sich auf die Veranstaltung: Dieter Wetzel (Hotel Schwanen, Metzingen), Josef Klose (Stauseehotel Glems), Regine Vohrer (Wein-Agentur Julius Vohrer), Lukas Burth (Joli), Andreas und Anja Sommer (Café Sommer), Elke und Daniel Seywald (Gasthof Alteburg). Es fehlt Gerhard Gumpper (Forellenhof Rössle). Foto: Dieter Reisner

